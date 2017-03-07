تعرف على أول ” واق ذكري ذكي ” في العالم

أعلن موقع تجارة التجزئة “British Condoms” البريطاني الذي يعرض مختلف أنواع #الواقي_الذكري للبيع عبر #الانترنت، عما وصفه بأنه “أول واقٍ ذكري ذكي في العالم،” والذي يُطلق عليه اسم “i.Con”، ويبلغ سعره قرابة 74 دولاراً.

ولكن وفقاً للموقع، فإن “i.Con” ليس فعلياً واقٍ ذكري، وإنما هو عبارة عن حلقة إلكترونية تُوضع في على قاعدة الواقي الذكري العادي، ويمكن إعادة استخدامه مراراً.

يعمل “i.Con” باستخدام رقاقة “نانو” وأجهزة الاستشعار، لقياس وحفظ عدد من المتغيرات المختلفة خلال ممارسة الجنس، وباستخدام تكنولوجيا البلوتوث، يُرسل هذه البيانات إلى هاتفك الذكي عبر تطبيق يمكنك تحميله.

ووفق ما ذكرت شبكة سي ان ان ، يُسجل “i.Con” عدد السعرات الحرارية التي تحرقها خلال ممارسة الجنس، وسرعة الإيلاج (إدخال القضيب الذكري في المهبل) وعدد مرات الإيلاج، وإجمالي الفترة الزمنية للجماع وقياس محيط القضيب الذكري، والوضعيات المختلفة للجماع ومتوسط درجة حرارة الجلد.

ويُفيد الموقع بأن المنتج سيكون معروضاً للبيع هذا العام، ويُفيد بيان للشركة بأن الجهاز يمكنه الكشف عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الكلاميديا ومرض السفلس الزهري، ولكن لا يقدم أي معلومات حول كيف يقوم بذلك.

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