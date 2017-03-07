روسيا : من المبكر الحديث عن تمديد تخفيضات إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألسكندر نوفاك الاثنين إن من السابق لأوانه أن ينقاش كبار مصدري النفط في العالم تمديد اتفاقهم التاريخي لخفض الإنتاج لما بعد يونيو حزيران.

كان منتجون من خارج أوبك مثل روسيا وقازاخستان قد انضموا إلى تخفيضات الإنتاج التي تقودها المنظمة والتي رفعت أسعار النفط العالمية أكثر من عشرة بالمئة منذ الاتفاق عليها في نوفمبر تشرين الثاني. وينتهي أجل الاتفاق في يونيو حزيران.

وأبلغ نوفاك الصحفيين خلال مؤتمر أسبوع سيرا في هيوستون عاصمة صناعة الطاقة بالولايات المتحدة “من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاق.”

ووافقت روسيا على خفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بموجب الاتفاق وستحقق ذلك الهدف بنهاية ابريل نيسان حسبما قال نوفاك الذي أوضح أن روسيا طبقت نصف ذلك المقدار حتى الآن.

وقال إن روسيا تتوقع أن تظل أسعار النفط في حدود 55 إلى 60 دولارا للبرميل في 2017.

وقال نوفاك إن هناك الكثير من “الفرص غير المستغلة” للتعاون في مجالات الطاقة بين روسيا والولايات المتحدة. (REUTERS)

عكس السير