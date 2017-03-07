ريال مدريد و برشلونة صاحبا أعلى معدل تهديفي في دوري أبطال أوروبا

تصدر الناديان الإسبانيان ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة ترتيب الأندية الأوروبية كصاحبي أعلى معدل تهديفي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسب تقرير نشره الاتحاد الأوروبي (يويفا) على موقعه الالكتروني أخذ من خلاله في الاعتبار الأندية التي خاضت على الأقل 100 مباراة في المسابقة القارية بصيغتها الحالية المعتمدة منذ موسم 1992-1993.

وتصدر نادي ريال مدريد الترتيب التهديفي القاري بفارق ضئيل عن غريمه الكتالوني بعدما سجل 486 هدفًا خلال 232 مباراة، كان آخرها ضد نادي نابولي في ذهاب الدور الثمن النهائي ليحقق معدلاً تهديفيًا بلغ 2.049 هدف في المباراة الواحدة.

وكان “الميرنغي” قد توج باللقب القاري خمس مرات في أعوام 1998 و 2000 و 2002 و 2014 و 2016 ، ليكون الفريق الأكثر تتويجاً بلقب البطولة بصيغتها الحالية.

وجاء ثانياً نادي برشلونة بمعدل تهديفي بلغ 2.031 هدف في المباراة، بعدما سجل 453 هدفًا خلال 223 مباراة، حيث توج “البارسا” باللقب الأوروبي أربع مرات في أعوام 2006 و 2009 و 2011 و 2015.

هذا ويمتلك الفريق الكتالوتي في صفوفه افضل هداف في تاريخ المسابقة، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل لـ”البلوغرانا” 95 هدفًا في هذه البطولة.

وحل ثالثاً نادي بايرن ميونيخ الألماني الفائز باللقب الأوروبي الأغلى مرتين في عامي 2001 و 2013 بعدما سجل 407 أهداف خلال 218 مباراة، ليحقق متوسطًا تهديفيًا يبلغ 1.866 هدف في المباراة الأوروبية الواحدة.

وفي المركز الرابع تواجد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بمعدل تهديفي بلغ 1.699 هدف في المباراة، بعدما لعب “الشياطين الحمر” 206 مباريات سجلوا من خلالها 350 هدفاً، حيث نال “اليونايتد” اللقب الأوروبي مرتين في عامي 1999 و 2008.

وجاء نادي تشيلسي خامساً في القائمة، بمعدل تهديفي بلغ 1.682 هدف في المباراة الواحدة، بعدما سجل “البلوز” 249 هدفاً في 148 مباراة، حيث توجوا باللقب مرة واحدة فقط، وكان ذلك في عام 2012 .

وكان النادي اللندني قد تخلف عن المشاركة في البطولة القارية الأغلى حتى بداية الألفية مستفيداً من تعديل نظام المنافسة الذي أتاح فرصة بمشاركة الأندية غير الأبطال في دوريات بلادهم وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بداية من نسخة عام 1997-1998 إذ أن تشيلسي لم يتوّج بطلاً للدوري الإنكليزي حتى عام 2005.

أما نادي ميلان الإيطالي الذي تعملق على الصعيد القاري، فقد جاء في المركز العاشر، بعدما توّج باللقب الأغلى ثلاث مرات أعوام 1994 و 2003 و 2007 ، بمعدل تهديفي بلغ 1.4 هدف بعدما سجل 231 هدفًا خلال 165 مباراة ، حيث يعتبر “الروسونيري” آخر بطل لمسابقة دوري بطال أوروبا ينجح في الاحتفاظ بلقبه عندما فاز به على التوالي عامي 1989 و 1990.

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