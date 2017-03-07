صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين ريال مدريد و يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية النقاب عن وجود صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين #ريال_مدريد الإسباني ونظيره #يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع ” sportskeeda” الإيطالي، أن الصفقة التبادلية تقضي بانتقال إيسكو من ريال مدريد إلى يوفنتوس، مقابل انتقال المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا من السيدة العجوز إلى النادي الملكي.

وبحسب المصدر فإن إدارة النادي الملكي أبدت استعدادها للتخلي عن إيسكو بالإضافة إلى دفع مبلغ مليون يورو، مقابل الحصول على باولو ديبالا في الميركاتو الصيفي.

وقال الموقع: “ديبالا تقدر قيمته بحوالي 70 مليون يورو، ومن المرجح أن يدفع ريال مدريد رسوم إضافية تقدر بـ35 مليون يورو مع إيسكو الذي تقدر قيمته أيضا بالمبلغ ذاته”.

وأضاف “بالرغم من جاهزية إيسكو، إلا أنه لا يعد الخيار الأول، في غياب الإصابات، هذا هو حال اللاعب الإسباني منذ انتقاله من ملقة لريال مدريد”.

ولفت الموقع بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف إلى أن إيسكو نفسه اعترف مؤخرا بأنه سيفكر في الرحيل إذا لن يشارك بصفة منتظمة مع الفريق الملكي.

جدير بالذكر أن ديبالا الذي سجّل 12 هدفًا خلال 28 مباراة بقميص السيدة العجوز هذا الموسم، ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدة أندية خلال الفترة الماضية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة، بخلاف ريال مدريد، مع العلم أن اللاعب لم يجدد عقده مع ناديه حتى الآن.

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