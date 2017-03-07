طيار بشار الأسد الساقط في تركيا بعد قصفه للمدنيين في سوريا يهاتف عائلته : لا تقلقوا أنا بخير .. و وضعي الصحي جيد ( فيديو + صور )

سمحت السلطات التركية للطيار النظامي الساقط على أراضيها بعد قصفه للمدنيين في سوريا، يوم السبت الماضي، بالاتصال بعائلته من مكان تلقيه العلاج في المستشفي الحكومي بولاية هاتاي.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن العقيد طيار، محمد صوفان (56 عامًا)، أعلم عائلته أن وضعه الصحي جيد، طالباً منهم عدم القلق بشأنه.

وأضافت أن صوفان خضع أمس الإثنين، لعملية جراحية ناجحة، بسبب كسر في عموده الفقري، ووضعه الصحي مستقر، وما يزال يتلقى العلاج.

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