غوارديولا يهدد اللاعبين المخضرمين في مانشستر سيتي

وجَّه الإسباني #بيب_غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، تحذيراً صريحاً لـ6 من لاعبيه المخضرمين، والذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو القادم ، مُشدداً على أنه لن يتفاوض في الوقت الحالي مع أيٍ منهم بشأن التجديد عقده ، مُفضلاً التريث إلى غاية الصيف القادم لتحديد قائمة “غير المرغوبين فيهم”.

ويتعلق الأمر بكلٍ من الأرجنتينيين بابلو زاباليتا وويلفريدو كاباليرو، والفرنسيين غيل كليشي باكاري سانيا، و الإيفواري يايا توريه، و الإسباني خيسوس نافاس والذين دخلوا في الأشهر الـ6 الأخيرة من عقودهم الحالية ويحق لهم التفاوض للانضمام لأي نادٍ آخر، دون الحاجة لتسريح من إدارة فريق السيتي.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية بشأن السداسي بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : ” هناك 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وعليهم أن يستمروا في إقناعي في كل يومٍ بأحقيتهم بتجديد عقودهم، فلن نتفاوض بهذا الشأن سوى في الشهر الأخير من الموسم، وهم على علمٍ بهذا الأمر”.

وتابع قائلاً : “أعلم أنهم يمكنهم التفاوض للرحيل مجاناً إلى نادٍ آخر، ولكنني لا أعلم أي شئٍ بهذا الخصوص، فهذه واجبات وكلاء أعمالهم في البحث لهم عن أفضل العروض، أما أنا، فلا أتحدث سوى مع تشيكي بيغيريستاين (المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي)”.

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