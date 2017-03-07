” غوغل ” توقف إنتاج الحواسب المحمولة !

أعلن ريك أوستريلو نائب رئيس شركة #غوغل أن الشركة العملاقة ستوقف إنتاج الحواسب المحمولة “Chromebook Pixel”.

وفي تصريح للصحفيين قال أوستريلو: “ليس لدى الشركة أي خطط في تطوير العمل على إنتاج تلك الحواسب في المستقبل، وتلك الحواسب لن تباع في متاجر غوغل، ورغم إيقاف إنتاج حواسب بيكسل إلا أننا سنحافظ على العلامة التجارية، فتحت اسم بيكسل سنعمل على إصدار عدد من الهواتف الذكية في المستقبل، كما سنقوم بتطوير نظام التشغيل Chrome OS”.

وأضاف أوستريلو وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم : “أحد العوامل التي دفعتنا إلى التخلي عن إنتاج تلك الحواسب هو سعرها المرتفع وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، فسعر حواسب “Chromebook Pixel” وصل إلى 1300 دولار عام 2015″.

يذكر أن آخر جهازين حملا علامة بيكسل التجارية التي تنتجها غوغل كانا هاتفي “بيكسل وبيكسل- XL”، وزودت الشركة الهاتفين حينها بمعالجات Snapdragon 821 وذاكرة داخلية 32 و128 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

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