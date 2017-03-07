كارباخال : رينا أخبرني أن الريال سيعاني على ملعب نابولي

أكد الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني، #داني_كارباخال، أن المباراة التي سيخوضها فريقه أمام #نابولي الإيطالي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ستكون صعبة للغاية، على الرغم من النتيجة الجيدة في مباراة الذهاب.

وقال كارباخال في المؤتمر الصحافي عشية اللقاء: “نتيجة جيدة (3-1 في الذهاب)، ولكننا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة للغاية (العودة)، علينا أن نخرج إلى الملعب ونبذل الجهد من أجل هذا القميص كما يطالبنا هذه الشعار”.

ويرى الظهير الإسباني أن “الأجواء في إستاد سان باولو، معقل نابولي، ستكون جميلة، إلا أنه أوضح أن كرة القدم يلعبها 11 لاعباً ضد 11 آخرين”، مؤكداً أن سيكون على الريال أن يظهر تفوقه في الملعب.

كما أكد كارباخال: “إذا نظرنا إلى الإحصائيات، سنرى أننا جميعا نحاول الاجتهاد كثيراً في الدفاع وفي الهجوم، وهو ما يؤدي بنا للنجاح في هذه الأعوام”.

وتابع أن “الفريق الإيطالي يعتمد على لاعبين يمتازون بالسرعة، معتبراً أن الحفاظ على ضيق المساحات سيكون أمراً مهما.. شكلوا خطورة كبيرة علينا في مباراة الذهاب، لأن لديهم لاعبون يمتازون بالسرعة، ينبغي علينا إغلاق المساحات واللعب كفريق، لأن سرعتهم قد تسبب لنا الكثير من المشكلات”.

وختاماً، أقر أنه تحدث مع الحارس الإسباني لنابولي بيبي رينا والذي مازحه بخصوص مباراة الغد، وقال: “رينا صديق لي، وتحدثنا كثيراً خلال الأيام الماضية.. قال مازحاً لي أننا سنعاني هنا كثيراً بملعب سان باولو”. ( EFE )

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