كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في إحصائية جديدة

أظهرت إحصائية جديدة تفوق النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي مهاجم برشلونة، في عدد الأهداف المسجلة عبر ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإسباني.

وبحسب الدراسة التي أعدها مركز أبحاث تأريخ وإحصاء كرة القدم الإسبانية “CIHEFE” فإن رونالدو سجل 56 هدفًا من ركلة جزاء في الليغا من أصل 263 هدفًا له.

وتواجد في المركز الثاني الهولندي رونالد كومان لاعب برشلونة السابق، حيث سجل 45 هدفًا من ركلة جزاء من أصل 67 هدفًا له.

واحتل ميسي المركز الثالث في القائمة حيث سجل حتى الآن 42 من أصل 327 هدفًا له بالبطولة وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، علما بأن “البرغوث” هو الهداف التاريخي لليغا الإسبانية.

ويحل المكسيكي هوغو سانشيز المركز الرابع بتسجيله لـ35 هدفا من ركلة جزاء، من أصل 164 هدفًا له في البطولة، وهو المحترف السابق بأندية أتلتيكو وريال مدريد، ورايو فايكانو.

وبحسب الدراسة فإن 7.05% من الأهداف التي سجلت في البطولة منذ انطلاقها عام 1928، يعود لركلة جزاء.

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