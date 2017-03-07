كيف تحظر مستخدماً على تطبيق ” سناب شات ” ؟

مع أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهرياً، بات تطبيق #سناب_شات ضمن أكبر التطبيقات الاجتماعية حول العالم.

وعلى الرغم من الشعبية الكبيرة التي يحظى بها التطبيق إلا أن هناك الكثير من الجوانب التي تسبب الإرباك لدى المستخدمين خصوصاً الجدد منهم ، لذا إن كنت تريد التخلص من أحد المستخدمين المتطفلين أو الذين يسببون لك الإزعاج، فإليك طريقة حظره نهائياً وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية .

بداية إذا كان المستخدم الذي ترغب بحظره قد أرسل إليك مقطعا سابقا، فقم بالنقر المطول على اسمه ثم اضغط على أيقونة الإعدادات أعلى يمين المربع ومن الخيارات الظاهرة أمامك اضغط حظر Block ثم اضغط حظر مرة أخرى.

أما إن لم تكن قد وصلتك أي مقاطع أو رسائل من المستخدم فاذهب إلى قائمة “أصدقائي” My Friends واضغط على اسم المستخدم الذي ترغب بحظره ومن نفس أيقونة الإعدادات قم باختيار حظر.

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