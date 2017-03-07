كيف رد المعلق الرياضي رؤوف بن خليف على استغلال صوته بفيديو لبناني فاضح ؟

استنكر المعلق الرياضي الشهير التونسي #رؤوف_بن_خليف استغلال صوته في كليب غنائي أقل ما يقال عنه أنه “مخل بكل الآداب” كانت بطلته عارضة الأزياء اللبنانية #ميريام_كلينك ومغنٍ يدعى جاد خليفة بعنوان “فوت الغول”.

وقال بن خليف مغرّداً في حسابه عبر “تويتر”: “أحبائي أينما كنتم السلام عليكم. أستنكر بشدة لا حدود لها حشر واستغلال صوتي في فيديو كليب غنائي مخل بكل الآداب. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ورداً على سؤال لقناة العربية حول اتخاذه أي إجراءات قانونية ضد استخدام صوته في الفيديو كليب الفاضح قال “نعم، والأمور القضائية أخذت مجراها”.

وأضاف “أن الدعوى القضائية ستكون أمام المحاكم اللبنانية وهي ضد جميع القائمين على الفيديو كليب “.

وعن مشاهدته للفيديو كليب وكيف وصل له خبر استغلال صوته قال بن خليف “كل العالم بلغني، وعند مشاهدتي للفيديو كليب أصابتني حالة ذهول شديدة”.

وسألته قناة العربية هل سترفع قناة “بي ان سبورت” قضية ضد القائمين على الفيديو كليب كونه معلق على مباريات كرة القدم فيها، حيث أجاب “الموضوع شخصي وإجراءات التقاضي شخصية” ، هذا وأكد بن خليف أن استخدام صوته في أي مكان يلزمه إذن مسبق منه.

وحول ماهي النتيجة التي ينتظرها بعد رفع القضية سواء بإيقاف بث الفيديو أو تعويض مادي قال إن “للمحكمة القرار الأخير”.

ويظهر صوت المعلق بن خليف في الفيديو كليب عبر بثّ تعليقه الشهير لكلمة “يوزّع” من دون علمه.

وأثار الفيديو الذي جاء ممهوراً بالإيحاءات الجنسية التي شكلت وحدها صلب الأغنية، ولب المشاهد وفحواها، الجدل مما أدى إلى تحرك وزير الإعلام اللبناني الذي أعلم وزير العدل، فتحركت النيابة العامة.

واستدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وبناء على إشارة النائب العام، المدعوة ميريام كلينك، للحضور يوم الاثنين المقبل إلى للتحقيق معها في ما ورد في كليبها “فوّت الغول”.

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