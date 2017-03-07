ماليزيا : إحباط هجوم على أمراء عرب قبل زيارة ملك السعودية

قالت ماليزيا الثلاثاء إن المتشددين السبعة الذين اعتقلتهم بنهاية الشهر الماضي كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على “أمراء عرب” يزورون العاصمة كوالالمبور.

وجاء الاعتقال قبل أيام من زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية إلى ماليزيا في 26 فبراير شباط.

وقال خالد أبو بكر قائد الشرطة للصحفيين “كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على أمراء عرب خلال زيارتهم لكوالالمبور. ألقينا القبض عليهم في آخر لحظة.”

وقالت ماليزيا يوم الأحد إنها اعتقلت ماليزيا وستة أجانب وهم إندونيسي وأربعة يمنيين وشخص من شرق آسيا في الفترة بين 21 و26 فبراير شباط للاشتباه في صلتهم بجماعات متشددة بينها تنظيم الدولة الإسلامية. (REUTERS)

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