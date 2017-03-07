مدرب اللاعب السابق في باليرمو : ديبالا فقد بريقه

يرى المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو الذي سبق له الإشراف على النجم الأرجنتيني #باولو_ديبالا في صفوف #باليرمو، أن لاعب #يوفنتوس الحالي فقد بريقه المعهود، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك شيء ما يقلقه وتسبب في تراجع مستواه.

وقال غاتوزو في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية: “هناك شيء مفقود، منذ 4 أو 5 أسابيع أرى ديبالا بوجه آخر غير سعيد”.

وأضاف “كان هناك شيء غير صحيح، لم يعد يبتسم مثل السابق، كل من يعرفه يعرف أنه رجل مرح جدا، لذلك أنا مندهش مما هو عليه الآن، ولا أعرف ما الذي حدث له، لكن من الواضح أن هناك شيئا ما يزعجه”.

وتابع نجم المنتخب الإيطالي السابق وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف : “لا أعتقد أنه يشعر أنه أقل أهمية، ولا يبدو أن يعاني من إصابة جسدية، إنه يفتقر لبعض اللمعان مثلما كان في باليرمو”.

وتشير تقارير إيطالية إلى أن عدم حسم اللاعب لمستقبله مع بطل الدوري الإيطالي هو السبب وراء حالة الحزن التي يعيشها النجم الأرجنتيني الشاب، حيث لم يتم تجديد العقد حتى الآن بالرغم من تأكيد إدارة النادي واللاعب أن ملف التجديد يسير في الاتجاه الصحيح.

ويأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن قرب انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة تبادلية تقضي بانتقال إيسكو إلى يوفنتوس.

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