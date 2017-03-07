مصابة بـ ” متلازمة داون ” تقدم نشرة الطقس في فرنسا ( فيديو )

تقترب فتاة مصابة بـ#متلازمة_داون من تحقيق حلمها بتقديم نشرة الطقس ليوم واحد على شاشتي قناتين فرنسيتين، بعد حملة عبر #فيسبوك جلبت تعاطف الآلاف.

وتقول، ميلاني، والبالغة من العمر 21 عاما، إنها تريد أن تثبت للعام أجمع كم هي قادرة على فعل ذلك، وأقامت حملة لها على فيسبوك عبر هاشتاغ “#melaniepeutlefaire”، فيما معناه: ميلاني تستطيع فعل ذلك، وتمكنت من جمع أكثر من 180 ألف داعم لها في أقل من أسبوع.

وقالت ميلاني عبر صفحتها على الفيسبوك، من خلال الحملة التي أطلقتها، أواخر فبراير/شباط الماضي وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم : “مرحبا، اسمي ميلاني، وعمري 21 عاما، أنا مختلفة، ولكن أريد أن أثبت للجميع أنني أستطيع فعل الكثير من الأشياء”، مضيفة بأنها بحاجة إلى 100 ألف إعجاب من أجل النجاح في تحقيق حلمها.

ومن المقرر أن يتحقق حلم ميلاني، في الـ27 من مارس/آذار، وهو التاريخ المحدد لقيامها بتقديم نشرة الطقس على قناتي “BFTMV” و”France2TV” الفرنسيتين.

وغردت مقدمة نشرة الطقس على قناة “France2TV”، كلواي نابيديان، عبر حسابها على تويتر قائلة: “نتطلع لمقابلتك ميلاني، ونحن سعداء جدا بالترحيب بك في قناتنا”، كما كتبت قناة BFTMV عبر حسابها الرسمي على تويتر “نحن في انتظارك”.

وكتب المغردون قائلين إن ميلاني “ستجلب الشمس إلى المنازل” وكتب آخرون “لديك سحر لا يصدق” ، ونظمت ميلاني حملتها بإشراف مجموعة “Unapei” التي تمثل وتدافع عن الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

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