مصادر عراقية تتحدث عن عن انسحاب ” جيش الخلافة ” من الموصل إلى الرقة

كشفت مصادر داخل مدينة الموصل العراقية الثلاثاء عن صدور أوامر بانسحاب قادة “جيش الخلافة” من مدينة الموصل إلى مدينة الرقة في سوريا “فورا”.
ونقل موقع “السومرية نيوز″ العراقي، عن المصادر التي لم يسمها، القول إن “أوامر صدرت لقادة ما يسمى بجيش الخلافة التابع لعصابات داعش الإرهابية تأمرهم بالانسحاب فوراً إلى مدينة الرقة”.
وأوضحت المصادر أن “الأوامر صدرت من قبل القيادة العسكرية في الرقة إلى من تبقى من القيادات في محافظة نينوى بالانسحاب وجمع عناصرهم وإخلاء وحرق مقارهم بالسرعة الممكنة”.
يأتي هذا في وقت تسارعت فيه الانتصارات التي تحققها القوات العراقية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل وسط حديث عن انهيارات في صفوف التنظيم. (DPA)
عكس السير
قيم الخبر
له يا دعاش له ، الخليفة متخبي بكهريز وجيش الخلافة هربان وباقية وتتمدد ومدري ايش ،لك من كل عقلكم الله سبحانه وتعالى رح يخليكم ويمكن لكم في الارض بعد جرائمكم باسمه ؟
من حرر الموصل ب 300 جندي في يومين, وإجتمع العالم بأسره على إخراجه منها منذ ما يزيد على 5 أشهر, لا ينسحب ينتصر أو يموت وكلاهما في حساباته نصر.
المسافة بين الموصل والرقة أكثر من 470 كم والدواعش وحدهم من يستطيعون عبورها بكل سلام وأمان رغم وجود عشرات الالاف من الجيش العراقي والحشد الشعبي والقوات الكردية على الارض ومئات الطائرات الحربية التابعة لما يسمى التحالف الدولي ضد داعش….
المسافة بين تدمر والرقة حوالي 225كم والدواعش استطاعوا أكثر من مره الانتقال من الرقة إلى تدمر لاحتلالها بكل سلام وأمان رغم وجود جيش نظام الاسد ومئات الطائرات الحربية التابعة لما يسمى التحالف الدولي ضد داعش بالاضافة لطيران النظام الذي يعيث ليل نهار فسادا بسوريا والسوريين….
داعش خراب ودمار متنقل وأينما حل هذا التنظيم حل الدمار والخراب مرة بيد هذا التنظيم عند احتلاله لمناطق أهل السنة ومرة بيد من يحاربه من المليشات الطائفية بدعم غربي وسكوت عربي والنتيجة دمار وهلاك لمناطق أهل السنة والمجنون فقط من يصدق أن هذا التنظيم ليس من اختراع أعداء العرب والمسلمين تنظيم تم إلباسه لباس أهل السنة والجماعة ليكون خنجر مسموم وقاتل لهم.
الله لا كان جاب الغلا