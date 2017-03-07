منظمة تحذر من مستقبل كارثي و آثار نفسية عميقة : أطفال سوريا يعانون من ” التوتر السام “

قالت منظمة “أنقذوا الطفولة” في تقريرا لها إن سنوات الحرب الست في سوريا خلفت آثارا نفسية عميقة لدى كثير من الأطفال، وزادت خطر الانتحار وأمراض القلب والسكري والاكتئاب وتعاطي المخدرات على المدى الطويل.

وأضافت المنظمة الدولية أن معظم الأطفال الذين عانى ثلثاهم من فقدان قريب أو تعرضت منازلهم للقصف أو أصيبوا ظهرت عليهم أعراض اضطراب شديد في المشاعر تعرف بـ “التوتر السام” ويفتقرون إلى الدعم النفسي، بينما يكافح الآباء أنفسهم للتكيف.

وأشارت إلى أن ترك حالة “التوتر السام” دون علاج قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة القلبية والجسدية للأطفال. وتراوحت الآثار من اضطرابات النوم والانطواء إلى إيذاء الذات والشروع في الانتحار، وبعضهم فقد القدرة على التكلم.

وذكر التقرير أنه إذا لم تتم معالجة هذه الحالات فإن الصدمات اليومية قد تؤدي إلى عواقب أخرى وتؤثر على تطور المخ في سنوات التكوين، ومن المرجح أن تزيد من المشكلات الصحية في مرحلة البلوغ ومنها الاكتئاب وأمراض القلب.

وأدى نقص المدارس إلى تفاقم الأزمة، وقالت المنظمة إن ثلث المدارس تحول إلى أنقاض أو استخدم لإيواء النازحين أو تحول إلى قواعد عسكرية أو غرف تعذيب.

ونقل التقرير عن أحد المعلمين في مضايا المحاصرة قوله إن أطفال المدينة مدمرون نفسيا ومنهكون، وأضاف أنهم يرسمون أطفالا يذبحون أو دبابات، أو الحصار ونقص الغذاء. ويشير معلم آخر إلى أن “الأطفال يأملون الموت للذهاب إلى الجنة والشعور بالدفء وتناول الطعام واللعب”.

ودعت منظمة “أنقذوا الطفولة” إلى مزيد من برامج الصحة العقلية في أنحاء سوريا وإلى توفير تمويل كاف للموارد النفسية وإلى تدريب المدرسين.

وقد استندت المنظمة في تقريرها إلى 450 مقابلة مع أطفال سوريين، ومقابلات أخرى مع البالغين في سبع مناطق يعملون فيها.

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