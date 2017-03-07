هبوط اضطراري لطائرة هندية بسبب رائحة المرحاض !

هبطت طائرة نقل تابعة لشركة الطيران الهندية “سبايس جيت” اضطراريا بسبب “رائحة سيئة للغاية” من المرحاض اخترقت قمرة القيادة، بحسب هندوستان تايمز.

وحطت طائرة بوينغ 737، التي كانت متجهة من بنغالور إلى دلهي، وعلى متنها 184راكبا، في “حيدر أباد” بسبب حالة طوارئ.

وقال ممثلون عن شركة الطيران وفق ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية : “اضطرت طائرة سبايس جت إلى تغيير مسار الرحلة “إس جي 192″ من بنغالور إلى دلهي، ليعاد توجيهها إلى حيدر أباد بسبب وجود رائحة كريهة جدا قادمة من المرحاض، ووصلت قمرة القيادة”.

وقد تم تنظيف المرحاض وقمرة القيادة وتهويتهما جيدا في مطار حيدر أباد، لتصل الطائرة فيما بعد إلى دلهي متأخرة ساعة عن موعدها.

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