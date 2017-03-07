هولندا : لاجئ يفتعل حريقاً في غرفته .. و يرمي فرق الإطفاء بأشياء تحترق من النافذة ! ( صور )

افتعل لاجئ حريقاً في مركز لجوء، بمدينة نايميخن، مساء يوم الأحد الماضي (5/3).

وقالت صحيفة “خليدرلاندر” الهولندية المحلية، إن الحريق افتعله لاجئ يبلغ من العمر 28 عاماً، في مركز “خرافا”، غربي المدينة.

وقام اللاجئ الذي لم تذكر الصحيفة جنسيته، بإشعال النار في غرفته ومن ثم في المطبخ، وعندما وصل رجال الإطفاء، قام برميهم من النافذة بأشياء تحترق.

وتمكنت فرقة التدخل السريع من اعتقال اللاجئ الذي لم يعرف سبب ما قام به حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن روبرت بلوخ المتحدث باسم الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، أن “هذا الفعل الجنوني لم يشهد المركز مثله من قبل”.

وخلال الحادثة، تم إخلاء 40 لاجئاً من المركز إلى صالة رياضية مجاورة، ثم عادوا إلى غرفهم في الليلة ذاتها.

ولم يتم تسجيل أية إصابات.

عكس السير