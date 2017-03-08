ألبيول : راموس واحد من أفضل المسددين بالرأس

أكد مدافع نابولي، الإسباني #راؤول_ألبيول، عقب هزيمة فريقه أمام #ريال_مدريد 1-3، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي، أن زميله السابق في “الملكي”، المدافع سرخيو راموس، أحد أفضل المسددين بالرأس حالياً في عالم كرة القدم.

وأثنى ألبيول على مدافع ريال مدريد الذي سجل هدفاً وساهم في الثاني، لينقذ فريقه من الهزيمة على ملعب سان باولو.

وقال لاعب نابولي: “الإحصائيات تؤكد ذلك.. إنه يسجل أهداف والدفاع أمامه أمر صعب ومعقد للغاية.. يقفز ويسدد بطريقة تجعله واحداً من أفضل المسددين.. يكفي النظر لعدد الأهداف التي سجلها لمعرفة ذلك.. لكن ليس هو فقط، بل كريستيانو رونالدو أيضاً”.

وأضاف: “الدفاع أمام هؤلاء معقد.. إنه أمر محزن بعد أن قدمنا شوط أول جيد، يجب أن ننسى الأمر ونتمنى لهم التوفيق”. ( EFE )

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