ألمانيا : حانات تقدم طريقة مبتكرة للاحتجاج ضد ترامب !

تشارك أكثر من 20 حانة في مدينة هامبورغ الألمانية في تنفيذ فكرة مبتكرة للاحتجاج على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا يومي السابع والثامن من تموز/يوليو المقبل.

وتتمثل هذه الفكرة في أن تتبرع هذه الحانات بعائد مبيعات مشروب “مكسيكانر” لصالح الحركات الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها خلال القمة.

وبهذا الخصوص قال بيورن روستك، أحد المشاركين في هذه المبادرة، إن فكرة “مكسيكانر متضامن ضد ترامب” خرجت للنور في إحدى الحانات في شارع باولي بمدينة هامبورغ، وأضاف أن الفكرة تلمح أيضا إلى خطة ترامب الرامية إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

يُذكر أن مشروب “مكسيكانر” المسكر الذي يدخل في صناعته عصير الطماطم، يعد المشروب المفضل في هامبورغ .

ووفقا لأصحاب المبادرة، فإنه سيتم تخصيص التبرعات المجموعة من بيع المشروب بالكامل لصالح حركات مناوئة لقمة العشرين.

وتابع روستك أنه إلى جانب الحانات العشرين، فإن هناك حانات أخرى في مدن، بينها برلين ولايبزيغ وفيينا وكوبنهاغن ستشارك في هذه المبادرة.

ومن المتوقع أن يشارك ترامب مع زعماء بقية دول العشرين في القمة التي ستنعقد في هامبورغ وتستمر يومين.(DPA)

عكس السير