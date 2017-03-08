ألمانيا : حزب ” البديل ” ينشر أخباراً كاذبة حول السفر إلى السويد !

اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، حزب البديل من أجل ألمانيا بنشر “أخبار كاذبة”، حول السفر إلى السويد.

يأتي ذلك على خلفية تغريدتين، ادعى فيهما الحزب اليميني الشعبوي، مطلع الأسبوع الجاري، صدور “تحذير مشدد من السفر” إلى السويد منذ مطلع مارس (آذار) الجاري، وأضاف الحزب في تغريدتيه أن “صحافتنا المتميزة لم تذكر شيئاً عن هذا الأمر”.

وردت وزارة الخارجية اليوم الإثنين، بعبارة ” انتباه: أخبار كاذبة”، وتابعت “لا يوجد تحذير من السفر إلى السويد”، وأشارت إلى أنها منذ عام وهي تقول في إرشاداتها الخاصة بالأمن والسفر إلى السويد أن مستوى التحذير من وقوع أعمال إرهابية هناك، سار عند الدرجة 3، ما يعني خطر مرتفع بدرجة ملحوظة”، ولفتت الوزارة إلى أن مستوى التحذير من وقوع أعمال إرهابية في السويد كان سارياً قبل بضعة أشهر عند الدرجة 4 “خطر مرتفع”.

وتابعت الوزارة “كان يجب أن يكون الخبر صحيحاً على النحو التالي، أن الخارجية الألمانية كانت أشارت قبل عام إلى أن الحكومة السويدية خفضت مستوى التحذير الأمني”، وأضافت “يؤسفنا في حال بدا ذلك أقل إثارة للاهتمام”.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم فرع حزب البديل في برلين رونالد جليزر، عن التغريدتين إنهما “تصوير مبالغ فيه بعض الشيء من جانبنا”، وأضاف “نعم لا يوجد مثل هذا التحذير من السفر”. (DPA)

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