ألمانيا : ضبط 576 طن كوكايين على مستوى العالم في 2016

أعلنت هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا عن حدوث زيادة ملحوظة في كمية الكوكايين التي تم ضبطها العام الماضي من قبل سلطات الأمن على مستوى العالم.

وذكرت متحدثة باسم الهيئة يوم الثلاثاء استناداً إلى تحليل لهيئة مكافحة الجريمة أن كمية الكوكايين التي تم ضبطها العام الماضي بلغت 576 طناً، وأشارت المتحدثة إلى أن الإحصائية اقتصرت فقط على العمليات التي لا تقل كمية المخدرات المضبوطة فيها عن 50 كيلوجرام.

وأفادت بيانات الهيئة بأن كمية الكوكايين المضبوطة في 2015 بلغت 416 طناً وفي عام 2014 بلغت 335 طناً، من جانبها، قالت بتينا فيلنجس مديرة القسم المختص في هيئة مكافحة الجريمة، في تصريحات إذاعية إن هذا الارتفاع يعتبر بمثابة “تطور مأساوي أثار قلقنا بالفعل”.

وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة أن 75% من الكوكايين المضبوط العام الماضي على مستوى العالم، مصدره كولومبيا، مشيرة إلى أن المخدر يتم نقله من هناك عبر دول العبور المجاورة ليتم تهريبه بشكل رئيسي إلى أوروبا والولايات المتحدة، ويتم نقل أغلب وأكبر كميات الكوكايين داخل حاويات بحرية إلى موانئ في أمريكا اللاتينية وأوروبا. (DPA)

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