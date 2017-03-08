ألمانيا : 100 مليار يورو استثمارات في البنية التحتية الرقمية بحلول 2025

تعتزم الحكومة الألمانية استثمار 100 مليار يورو بحلول 2025 في مجال البنية التحتية الرقمية في البلاد.

وطرح منتدى “تحالف ألمانيا الرقمية” التابع لوزارة النقل والبنية التحتية أمس، خطة مستقبلية تستهدف استثمار هذا المبلغ خلال الفترة المشار إليها.

وقال ألكسندر دوربينت وزير النقل الألماني إن من المنتظر في ضوء هذه الخطة أن يصبح من الممكن أن تدخل سرعة الإنترنت في جميع أنحاء ألمانيا حيز الجيجابايت.

وأكد دوربينت أن شبكات المستقبل لن يصبح نطاقها الترددي كبيرا وحسب بل ستتميز أيضا بمعالم أخرى في الأمن وسرعة الاستجابة.

وتجدر الإشارة إلى أن جزءا من الـ100 مليار يورو، جرى استثماره خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة الاتحادية وشركات الاتصالات، في مجال توسيع نطاق الشبكة.

إلى ذلك، أكدت بيانات أن هبوطا كبيرا في الطلب المحلي وطلب منطقة اليورو قاد أعلى انخفاض شهري في الطلبيات الصناعية الألمانية في ثماني سنوات في كانون الثاني (يناير).

وبحسب “رويترز”، قالت وزارة الاقتصاد إن عقود السلع “المصنعة في ألمانيا” انخفضت 7.4 في المائة خلال الشهر في أكبر هبوط شهري منذ كانون الثاني (يناير) 2009 وبما يقل بنحو ثلاثة أمثال عن متوسط توقعات “رويترز” بتسجيل انخفاض نسبته 2.5 في المائة.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن ارتفاع الطلب في الربع الأخير من 2016 السبب في البداية الضعيفة لعام 2017. وتوقعت تعافي الطلبيات الصناعية في وقت لاحق هذا العام.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي ارتفعت الطلبيات 5.2 في المائة وهي أكبر زيادة منذ (يوليو) حزيران 2014.

وأظهر تحليل لبيانات كانون الثاني (يناير) هبوط الطلب المحلي 10.5 في المائة والطلبيات الخارجية 4.9 في المائة مدفوعة بتراجع الطلب من منطقة اليورو بنسبة 7.8 في المائة.

وبحسب “الألمانية”، فإنه رغم الاختلافات الحادة في التوجهات دعا فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة الـ20 للدول الصناعية والصاعدة الكبرى.

وقال شويبله أمس أمام اتحاد الصحافة الأجنبية في برلين: “لا يمكننا حل المشكلات العالمية إلا بتعاون دولي”.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 في مدينة بادن-بادن الألمانية نهاية الأسبوع المقبل.

وقبيل الاجتماع يلتقي شويبله لأول مرة ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في برلين يوم الخميس بعد المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تترأس هذا العام مجموعة الـ20.

ومن الموضوعات المحورية للرئاسة الألمانية استدامة التنمية الاقتصادية العالمية ودعم إصلاح الكيانات الاقتصادية وتعزيز مقاومة الصدمات الاقتصادية، إضافة إلى تحسين ظروف الاستثمار في الدول الإفريقية بغرض دعم استقرارها.

إلى ذلك، أعلنت شركة “فونوفيا” الألمانية للخدمات العقارية أمس، ارتفاع أرباح التشغيل خلال العام الماضي إلى 760.8 مليون يورو مقابل 608 ملايين يورو خلال العام السابق، أي بما يعادل 1.63 يورو لكل سهم مقابل 1.3 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها.

ووفقا لـ”الألمانية”، فإنه في الوقت نفسه رفعت الشركة الألمانية قيمة محفظة عقاراتها الخالية من الالتزامات المالية إلى أكثر من 17 مليار يورو بنهاية العام المالي الماضي ليصل نصيب السهم الواحد من هذه المحفظة إلى 36.58 يورو.

وبلغ نصيب السهم بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب واستبعاد عوائد الاستحواذ 30.75 يورو بزيادة قدرها 6.56 يورو عن قيمة نصيب السهم قبل عام.

وجاءت هذه الزيادة بشكل أساس نتيجة ارتفاع قيمة العقارات بمقدار 3.2 مليار يورو مقابل 1.3 مليار يورو في العام السابق.

وانخفضت نسبة المساحات العقارية غير المستغلة لدى الشركة بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 2.4 في المائة وهي أقل نسبة على الإطلاق.

وبفضل تحسن أداء سوق تأجير العقارات سجلت عائدات التأجير زيادة طفيفة بنسبة 1.5 في المائة للشركة خلال العام الماضي، كما زادت عائدات التأجير بنسبة 1.8 في المائة إضافية بفضل تحسن قيمة الأصول العقارية.

ويعتزم مجلس الإشراف على الشركة اقتراح توزيع 1.12 يورو لكل سهم خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة مقابل 0.94 سنت أوروبي للسهم الواحد تم توزيعها خلال العام الماضي، وهو ما يمثل عائدا مجزيا يصل إلى 3.6 في المائة من قيمة السهم الواحد وفقا لسعره في نهاية العام الماضي.

من ناحية أخرى، أكدت الشركة توقعاتها للعام المالي الحالي، حيث ذكرت أنها تتوقع أرباح تشغيل تراوح بين 830 و850 مليون يورو. (DPA)

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