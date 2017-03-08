أمريكا ستشارك في اجتماع ” الأستانة ” المقبل حول سوريا

أكّدت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ سفيرهم لدى كازاخستان، جورج كرول، سيمثّل الإدارة الأمريكية في محادثات أستانة بشأن الأزمة السورية المزمعة انعقادها في 14 – 15 مارس/ آذار الحالي.

وأوضح مسؤول رفيع المستوى لمراسل الأناضول (فضّل عدم الكشف عن هويته)، أنّ واشنطن لن ترسل وفداً خاصاً إلى أستانة، وأنّ السفير سيتولى مهمة مراقبة سير المحادثات بين الأطراف السورية.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن اعتقاده بأنّ إدارة بلاده لن تتبع في المحادثات القادمة، أسلوباً مختلفاً عن الأسلوب المتبع في محادثات أستانة السابقة.

ويشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية كلّفت سفيرها في كازاخستان بحضور محادثات أستانة الخاصة بالشأن السوري، والتي عقدت في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبررت واشنطن خطوتها هذه آنذاك، بتغيير هرم السلطة في البلاد، إذ لم يكن للرئيس الجديد دونالد ترامب حينها سوى 3 أيام في البيت الأبيض.

وعقدت الجولة الأولى من مفاوضات أستانة في 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، لبحث التدابير اللازمة لـ “ترسيخ وقف إطلاق النار”. (ANADOLU)

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