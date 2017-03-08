أوناي إيمري يثير الشكوك حول مشاركة دي ماريا أمام برشلونة

أكد مدرب #باريس_سان_جيرمان الفرنسي، الإسباني #أوناي_إيمري ، أن “فريقه ما زال يحتفظ بنفس الاحترام تجاه برشلونة”، رغم الفوز برباعية نظيفة في مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وأشار إيمري إلى أن “أمام فريقه، اليوم الأربعاء، فرصة مواصلة التطور، محذراً من أن المباراة مدتها 90 دقيقة، ومن الممكن أن تحدث أشياء كثيرة”.

وأوضح إيمري في المؤتمر الصحافي عشية المواجهة التي سيحتضنها ملعب الكامب نو: “لدي نفس الثقة في فريقي تماماً مثلما كنت قبل المباراة الأولى في باريس، ولدي نفس الاحترام لبرشلونة قبلها.. فكرتنا هي اللعب بشخصيتنا ضد فريق كبير، آملين في استكمال ما قمنا به دون التفكير في النتيجة”.

وتابع المدرب الإسباني: “نسعى أن نكون قادرين على الحفاظ على طريقة لعبنا طوال الـ90 دقيقة استناداً على ما نريد تقديمه وبالتحكم في مشاعرنا”، موضحاً أن الأجواء في الكامب نو يمكن أن يكون لها تأثير على المباراة.

وكانت كلمات الثقة في فريقه واحترام المنافس هي الأكثر تردداً على لسان إيمري طوال المؤتمر الصحافي، وقال: “ثقتنا في أنفسنا كاملة بعض النظر عن النتيجة.. سيكون علينا تعزيز احترامنا للبرسا الذي ما زلت أراه كما كنت أراه قبل مباراة الذهاب”.

كما أعرب عن احترامه لمواطنه ومدرب برشلونة لويس إنريكي، وقال: “هو مدرب كبير للغاية ولديه لاعبون كبار”.

وأكد إيمري أيضاً أن “لاعب وسطه تياغو موتا لن يكون جاهزاً للعب، اليوم الأربعاء، وأن مشاركه جناحه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا ستعتمد على جاهزيته خلال التدريبات”. ( EFE )

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