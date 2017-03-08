إبراهيموفيتش يقبل عقوبة الاتحاد الإنكليزي

قبل نجم مانشستر يونايتد، السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش، العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بإيقافه ثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف، بعدما ضربه مدافع بورنموث، تايرون مينغز، بالمرفق في المباراة التي جمعتهما في “البريميير ليغ”.

واتهم الاتحاد كلا اللاعبين، إبرا ومينغز، بالسلوك العنيف خلال المباراة التي جمعت فريقيهما، السبت الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب أولد ترافورد.

وكان مينغز (23 عاماً) داس على رأس ابراهيموفيتش أثناء سقوط الأخير على الأرض، ليردها له السويدي بعدها حين استغل اشتراكهما معاً في كرة رأسية ليضربه بمرفقه.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان له امس الثلاثاء: “زلاتان إبراهيموفيتش سيعاقب بالإيقاف لثلاث مباريات بدءاً من الآن، بعد قبوله الاتهام الذي وجهه له الاتحاد والعقوبة الموقعة عليه”.

وأضاف البيان: “طاقم التحكيم لم ير اللعبة التي رصدتها كاميرات البث التلفزيوني”.

يشار إلى أن الأحداث التي لا يراها حكام المباريات، يقوم بتحليلها مجموعة من الحكام بالرجوع إلى شرائط البث فيما بعد.

وبذلك، سيغيب إبراهيموفيتش، هداف “الشياطين الحمر” هذا الموسم بـ26 هدفاً، عن مباراة نصف نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي، الإثنين المقبل، بالإضافة للقائي ميدلسبره ووست برومويتش ألبيون في “البريميير ليغ”.

أما مينغز، فرفض اتهام الاتحاد له بعدما قرر الأخير أن إيقافه لثلاث مباريات فقط لن يكون كافياً، بسبب كيفية اعتدائه على إبراهيموفيتش. ( EFE )

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