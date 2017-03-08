إنتاج أول هاتف محمول ” مصري ” في أيلول المقبل

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ياسر القاضي، أنه ناقش مع رئيس الوزراء، استراتيجية الدولة لدعم البنية الأساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأضاف أنه تم استعراض العديد من المشاريع، خاصة مكاتب خدمات المواطنين، والتي تشمل تقديم خدمات الدفع الإلكتروني والشهر العقاري والبريد والمرور وتوثيق الأوراق بوزارة الخارجية، لافتا إلى إنشاء 4 مكاتب جديدة.

هذا وقد لفت الوزير إلى أنه تمت مناقشة تطورات التصنيع التكنولوجي بحسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم ، ومنها إنتاج أول هاتف محمول مصري، في سبتمبر/أيلول المقبل، والذي سيكون متاحا للسوق المحلية وللتصدير.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة التصدير التكنولوجي، من خلال صناعة وتصميم الإلكترونيات، والتي سينتج عنها أول هاتف محمول مصري وأول تابلت وكمبيوتر مصري، من خلال مصانع تتوزع على المحافظات لتحقيق عدالة التنمية.

وقال الوزير إن صادرات “السوفت وير” تتعدى الـ1.2 مليار دولار، وسيتم إنشاء قاعدة خاصة لزيادة صادراتها بالتزامن مع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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