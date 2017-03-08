اشتر ” منزل الأحلام ” في أمريكا .. و احصل على هدايا ” أسطورية “

بإطلالة خلابة على ربوة تطل على مدينة #لوس_أنجلوس الأميركية، يقع واحدا من أعلى البيوت ثمنا في مدينة بيفرلي هيلز، معقل الأثرياء.

وإذا كنت مهتما بشراء البيت، فإنك ستحصل على سيارتين #لامبورغيني و #رولز_رويس، إضافة إلى عدد آخر من الهدايا الباهظة.

وبحسب شبكة بيزنس إنسايدر، يعرض اللبيت الضخم المكون من 7 غرف و11 مرحاضا ومهبط للهليكوبتر وحمام سباحة كبير وأروقة فخمة بمبلغ 100 مليون دولار.

ويحتوي المنزل على غرفة خاصة بالنبيذ، وناد رياضي، ومرآب واسع للسيارات ويتوسط الزرع الأخضر فوق ربوة عالية تطل على المحيط الهادي.

وأطلق اسم “أوبوس” على البيت الذي طوره نايل نيامي، الذي شيد منزلي مغني الراب الشهير شون ديدي ورجلي الأعمال التوأمين كاميرون وتيلور وينكليفوس.

وسيحصل المشتري على لوحة ضخمة للملاكم محمد علي بتوقيع الفنان آندي وارهول، كما سيحصل أيضا على لوحتين أصليتين للفنان ديميان هيرست.

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