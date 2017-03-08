الآن .. يمكنك بسهولة الحصول على إقامة دائمة في اليابان

أعلنت وزارة العدل اليابانية، التي تشرف على الهجرة، قواعد جديدة بشأن الإقامة الدائمة هذا الأسبوع، على أمل جذب، والحفاظ على المزيد من العمال من ذوي المهارات الفائقة من الخارج، لتسرق بذلك أضواء حلم الهجرة من كندا.

ووفقا لشبكة “بيزنس إنسايدر” ستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في مارس الحالي، وستسهل على بعض المتقدمين عملية الحصول على الإقامة الدائمة بعد قضاء عام واحد فقط في اليابان.

أما النظام الياباني القديم فكان يسمح لجميع المهاجرين بالحصول على الإقامة الدائمة بعد قضائهم 10 أعوام داخل الدولة.

ورغم ذلك، قدمت وزارة العدل في عام 2012، نظاما يعتمد على جمع النقاط، ويهدف لتقليص فترة انتظار المتقدمين من ذوي المهارات العالية في 4 فئات هي: الأنشطة الأكاديمية البحثية المتقدمة، والأنشطة المتخصصة والتقنية المتقدمة، وأنشطة إدارة الأعمال المتقدمة.

وكان المتقدمون في هذه الفئات، الذين سجلوا نقاطا كافية تتفق وخطة النظام، مؤهلين للحصول على تأشيرة الإقامة بعد 5 سنوات فقط.

إلا أن أحدث التغييرات التي اعتمدتها وزارة العدل مؤخرا ستعتمد على تقليص هذه الفترة إلى 3 سنوات فقط لأولئك الذين يسجلون أكثر من 70 نقطة، وسنة واحدة فقط لأولئك الذين يسجلون أكثر من 80 نقطة.

كما أضافت الوزارة أيضا وسائل أخرى لكسب هذه النقاط، مثل منح الاستثمار في الشركات اليابانية، ودرجات من المؤسسات الكبيرة التي يعمل بها المتقدمون لطلب الإقامة.

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