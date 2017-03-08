الأمين العام لجامعة الدول العربية : الوضع ليس جاهزاً لعودة سوريا إلى الجامعة

قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إن الوضع ليس جاهزا لاتخاذ خطوة عودة سوريا إلى شغل مقعدها المجمد في الجامعة منذ تشرين الثاني 2011.

وفي هذا التاريخ قرر وزراء الخارجية العرب تعليق عضوية دمشق؛ لرفضها آنذاك خطة عربية لتسوية الأزمة في سوريا، بعد شهور من اندلاع الاحتجاجات على نظام بشار الأسد.

وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، تحدث وزير خارجية العراق، إبراهيم الجعفري، عن أهمية إنهاء تعليق عضوية سوريا.

وردا على سؤال بشأن حديث الجعفري قال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة، إن حديث وزير الخارجية العراقي بشأن عودة سوريا، والذي طرح علنا أمام وسائل الإعلام، هو حديث مثار في كواليس العمل العربي.

واعتبر أن “الوضع ليس جاهزا لاتخاذ هذه الخطوة، أو تناولها في إطار ثنائي أو جماعي عربي.. دعنا نعطي هذا الموضوع بعض الوقت لنستمع لوجهات نظر أخرى وبعدها سنرى”. (ANADOLU)

عكس السير