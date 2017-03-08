الخطوط الجوية الهندية تكسر الأرقام القياسية بأطول رحلة لطاقم نسائي بالكامل

أعلنت شركة الطيران الوطنية الهندية أنها سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا بأول رحلة حول العالم بطاقم نسائي بالكامل.

وقالت شركة الطيران إن الرحلة على متن الطائرة بوينغ 777، حلقت من دلهي إلى سان فرانسيسكو الاثنين من الأسبوع الماضي، ثم عادت مجددا إلى نقطة إقلاعها مع طاقم نسائي بالكامل، يوم الجمعة 3 مارس/آذار، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها هذه الرحلة بالطيران حول العالم.

وأضافت الشركة إنها تقدمت بطلب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل هذا الإنجاز ، وإلى جانب طاقم قمرة القيادة وطاقم الطائرة المكون كله من النساء، كان كل من شارك في الرحلة، بما في ذلك موظفي مكتب الاستقبال ومراقبي الحركة الجوية، من النساء أيضا.

وفي العام الماضي، قالت الشركة المملوكة للدولة إنها طارت من دون توقف لمدة 17 ساعة لتسجل رقما قياسيا لأطول رحلة بطاقم نسائي بالكامل.

ومن المقرر أن تنظم الشركة المزيد من الرحلات بطاقم نسائي بالكامل هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس/آذار.

وكانت الشركة محط انتقادات لاذعة في الماضي لمنعها العشرات من المضيفات من الطيران بسبب أوزانهن، وقد أطلقت في الأعوام الأخيرة مبادرات عدة لتحسين المساواة بين الرجال والنساء في صفوفها، كما أعلنت في يناير/كانون الثاني عن تخصيصها سلسلة من المقاعد المخصصة للنساء في رحلاتها عقب الشكاوى العديدة بشأن التعرض للتحرش الجنسي خلال رحلاتها. ( AFP )

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