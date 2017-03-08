السعودية : القبض على عصابة سطو مسلح بالرياض

نجحت شرطة منطقة #الرياض بالقبض على6 أشخاص بتهمة السطو، وذلك بعد انتشار فيديوهات يظهر فيها مجهولون، وهم يقدمون على أعمال سلب تحت تهديد السلاح في الرياض.

وأعلن الناطق الإعلامي في شرطة الرياض، العقيد فواز الميمان، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض نجحت في “الإطاحة بستة جناة، خمسة سعوديين وفلسطيني الجنسية” في قضيتين منفصلتين”.

وأوضحت أن الموقوفين “تورطوا في ارتكاب جرائم اعتداء على عابري الطريق وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة، وجرائم سلب لوافدين يعملون في محلات تجارية تحت تهديد السلاح”.

كما نقلت عن الميمان قوله إنّه “تم ضبط ثلاثة متهمين سعوديين.. بعد توفر أدلة تشير إلى تورطهم في ارتكاب جرائم الدخول على العاملين في المحلات التجارية وسلبهم وإيقاف المارة من الوافدين وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة، مستخدمين في ذلك سيارة جيب بيضاء اللون شرق العاصمة الرياض”.

وقال وفق ما اوردت صحيفة الرياض : “تم وضع خطة أمنية محكمة مع زرع المصادر السرية بين أوساط العمالة والمشبوهين، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات ومن خلال كمين محكم تم القبض على المتهمين يستقلون السيارة المبلغ عنها..”. و”بتفتيشهم، عثر بحوزتهم على سلاح أبيض وقناع ومبالغ مالية، وبمناقشتهم أقروا مجتمعين بالتورط في ارتكاب “11” جريمة دخول على العاملين بالمحلات التجارية واستيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم”.

أما عن المتهمين الثلاثة الآخرين، فقال الميمان إنهم سعوديان وفلسطيني “تورطوا في ارتكاب جرائم استيقاف المارة من العمالة الوافدة والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال وهواتف محمولة وجرائم سرقة السيارات أثناء توقفها والسرقة منها بعد تكسير زجاجها والاستيلاء على ما بداخلها وسط العاصمة الرياض”.

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