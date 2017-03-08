الشرطة السعودية تقتل عضواً مشتبهاً به في ” داعش ” و تعتقل آخر

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء إن قوات الأمن قتلت مشتبها بأنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية عندما أشهر سلاحا في وجه دورية في العاصمة الرياض كما اعتقلت شخصا آخر.

وأضاف البيان أن دوريات الأمن كانت تتحقق من بلاغ مساء يوم الثلاثاء “عن الاشتباه بأحد النزلاء بشقق مفروشة بحي الريان بالرياض لإظهاره التأييد والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي”.

وتابع البيان “وعند محاولة رجال الأمن القبض عليه بادر بالمقاومة وإشهاره لسلاح كان يحمله بحوزته مما اقتضى التعامل معه وتحييد خطره الذي كان يمثله مما أسفر عن مقتله دون تعرض أي شخص من الموجودين في المكان لأي أذى”.

وأضافت الوزارة أنه جرى اعتقال شخص آخر “كان برفقته وضبط السلاح الذي بحوزته”. (REUTERS)

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