الطب الشرعي يكشف أسباب موت المغني البريطاني جورج مايكل

كشف طبيب شرعي بريطاني عن أسباب وفاة المغني الشهير #جورج_مايكل، لينهي تحقيقا مطولا بشأن وفاة نجم البوب يوم عيد الميلاد العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز بيان دارين سولتر كبير الأطباء الشرعيين في أوكسفورد شاير، وجاء فيه “إنه لم تكن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات بشأن وفاة مايكل” (53 عاما)، المشهور بأغان مثل (لاست كريسماس) و(فريدوم).

ولم يتوصل تقرير التشريح المبدئي إلى نتيجة حاسمة.

وأضاف سولتر “في ظل تأكيد أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية، وهي تمدد عضلة القلب والتهابها، مع وجود دهون على الكبد، فقد توقف التحقيق”. ( reuters )

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