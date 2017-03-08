المغرب يعرض على إسبانيا استضافة مشتركة لمونديال 2026

ذكرت تقارير صحافية ، أن #المغرب طرح على #إسبانيا فكرة التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2026، مع إمكانية انضمام البرتغال إليهما في ملف ثلاثي.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن “المغرب عرض الفكرة على إسبانيا، وأن رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جياني إنفانتينو، يرحب بالفكرة التي تعني الربط بين قارتي أفريقيا وأوروبا في تنظيم مشترك لبطولة واحدة لأول مرة”.

ولم ينجح المغرب في استضافة كأس العالم رغم تقدمه بطلبات لتنظيم نسخ 1994 و1998 و2006 و2010 على أرضه، وستكون نسخة 2026 فريدة من نوعها إذ تشهد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 بدلاً من 32.

وسبق لإسبانيا استضافة كأس العالم 1982، وأبدت رغبتها في تنظيم مشترك مع البرتغال لواحدة من نسختي 2018 و2022، قبل أن تفوز روسيا و قطر على الترتيب بشرف التنظيم.

وأضافت الصحيفة أن الملف الثلاثي قد يواجه منافسة من ملف آخر مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك.

لكنها تكهنت بأن فرص نجاح الملف الأمريكي-المكسيكي ستكون أضعف في ظل توتر العلاقات بين البلدين بعد اتخاذ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مواقف صارمة بشأن الهجرة والتجارة القادمة من المكسيك.

وأشارت آس إلى أن “إنفانتينو يعتبر الفكرة استثنائية وتدعم مبدأ فيفا في التقارب بين شعوب وثقافات مختلفة، وتمثل تحالفاً للحضارات وستثبت قدرة كرة القدم على إذابة الحدود”.

وترى الصحيفة أن هذه الفكرة قد تعطي فرصة للاتحاد الدولي للفوز بجائزة نوبل للسلام، وستحسن صورة المؤسسة التي تلطخت سمعتها مؤخراً بعد أسوأ فضيحة فساد في تاريخها.

ومن المنتظر أن يتخذ “فيفا” قراره النهائي في مايو (أيار) 2020.

وفي حال فوز المغرب سيكون ثاني بلد أفريقي يستضيف النهائيات بعد جنوب أفريقيا في 2010 وثاني بلد عربي بعد قطر في 2022. ( reuters )

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