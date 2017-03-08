المغنية البريطانية أديل تضع حداً للتكهنات : أنا متزوجة من سايمن

ذكرت المغنية البريطانية #أديل، خلال تأديتها أغنية أثناء حفلة في بريسباين في #أستراليا أنها تزوجت واضعة حداً لتكهنات مستمرة منذ سنوات.

والمغنية المعروفة بأغانيها الهادئة حول القلوب المحطمة على علاقة منذ فترة طويلة بسايمن كونيكي وهو خبير مالي سابق أسس منظمة “دروب فور دروب” الخيرية للترويج لحصول الجميع على المياه العذبة في العالم ، وقد رزقا ابنا يدعى أنجيلو بات في الرابعة من العمر.

إلا أن أديل (28 عاماً) لطالما أبقت الغموض بشأن احتمال أن تكون تزوجت من شريك حياتها لحماية خصوصيتها.

لكن عندما كانت تستعد لأداء أغنيتها الناجحة جدا “ساموان لايك يوم” (2011) التي تتناول معاناة انفصال حبيبين على مسرح في بريسباين قالت “هذا الشعور الذي ينتابكم عندما تبدؤون بحب شخص ما هو أفضل شعور في العالم” على ما جاء في شريط صوره أحد المعجبين وبثه عبر الإنترنت.

وتابعت تقول “أنا مدمنة هذا الشعور. بطبيعة الحال لا يمكنني أن أختبر هذا الشعور لأني متزوجة الآن”.

وكان معجبون كبار بالممثلة سمعوها تقول الشهر الماضي خلال حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية في لوس أنجلوس إنها تشكر “زوجها ونجلها”. إلا أن الناطقة باسمها رفضت عندها القول ما إذا كانت أديل أكدت بذلك زواجها. ( AFP )

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