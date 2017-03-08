الناتج الصناعي الألماني يرتفع بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات صادرة يوم الأربعاء أن الناتج الصناعي الألماني زاد بأكثر من التوقعات في يناير كانون الثاني مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ عام 2017 على أساس قوي.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن الناتج الصناعي زاد 2.8 في المئة خلال الشهر ليفوق متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بنمو نسبته 2.5 في المئة.

وقاد الزيادة ارتفاع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 3.7 في المئة وهي أعلى زيادة شهرية منذ أغسطس آب 2016. وتراجع إنتاج قطاع البناء 1.3 في المئة فيما انخفض إنتاج قطاع الطاقة 0.7 في المئة.

وجرى تعديل القراءة المسجلة في ديسمبر كانون الأول بالخفض إلى هبوط نسبته 2.4 في المئة مقارنة مع انخفاض نسبته ثلاثة في المئة حسبما أعلن سابقا. (REUTERS)

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