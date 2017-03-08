بالفيديو .. امرأة هندية تنجب طفلاً برأسين و ثلاثة أذرع

أصيب الأطباء في #الهند بالدهشة، بعد أن أنجبت سيدة عشرينية طفلاً برأسين وثلاثة أذرع، بعد أن كانت تتوقع أن تنجب طفلين توأم بحالة صحية جيدة.

وكان ثمانية من الأطباء في مستشفى مقاطعة #مهاتما_غاندي قد سارعوا إلى غرفة العمليات يوم الجمعة الماضي، للمساعدة في توليد شابانا خاتون (23 عاماً) بعملية قيصرية، وكان المفاجأة عندما وضعت طفلين ملتصقين برأسين وثلاثة أذرع، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال الدكتور بوشبا بافايا الذي قاد فريق الجراحين خلال العملية وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية “بما أن عملية الولادة لم تكن طبيعية، تم تشكيل فريق من 8 أطباء للمساعدة في الولادة، وتم نقل الطفل بعد ذلك إلى غرفة العناية المركزة، ولكنه بقي على قيد الحياة لبضع ساعات فقط”.

وتأتي ولادة هذا الطفل بعد أسبوع فقط من ولادة طفلة في الهند قلبها ينبض خارج جسدها، وذلك بعد أن أهملت والدتها الفحص الطبي والصور الشعاعية طوال فترة الحمل، وليس من المعروف بعد إن كانت الطفلة ستنجو بهذه الحالة النادرة.

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