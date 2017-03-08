بالفيديو .. ” بوتين الذهبي ” على هواتف ” نوكيا 3310 “

أطلقت شركة، #كافيار، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة، هاتف #نوكيا 3310 “الأسطوري” بنسخة جديدة تحمل صورة الرئيس الروسي، بوتين، المطلية بالذهب.

وتخطط، كافيار، بيع الهاتف بسعر يصل إلى 1690 دولارا، وذكر موقع الشركة أن عودة هاتف نوكيا 3310، حدث مثير للاهتمام ولا يمكن إغفاله، لذا قام المصممون بصنع نسخة خاصة منه، تتميز بالفخامة مع إضافة صورة الرئيس الروسي، المطلية بالذهب على التصميم.

ويبدو أن نسخة نوكيا 3310 ستكون مخيبة للآمال مع افتقارها لخدمة الاتصال بشبكة “واي فاي”، ولكن لم تكترث شركة، كافيار، لهذا النقص، مع الإشارة إلى أن الاتصال بالإنترنت قد يجلب الكثير من الأخبار السلبية وغير الضرورية.

ويعتقد المصممون أن نسخة الهاتف ذات الطابع الفخم مع وجود صورة الرئيس، بوتين، المطلية بالذهب، ستلقى رواجا كبيرا ونجاحا ساحقا، على الرغم من وجود الهواتف الذكية ذات الميزات المنافسة.

وقالت الشركة بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم : “لقد أنشأنا الهاتف المثالي بالنسبة لك: قوي، أنيق، وباهظ الثمن، مع بطارية يمكن أن تبقى لفترة طويلة”.

يذكر أن شركة، كافيار، تركز على السوق الروسية منذ فترة طويلة، وهي معروفة بإعادة إنتاج هواتف آبل بنسخ أكثر فخامة وجمالا.

عكس السير