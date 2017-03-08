بالفيديو .. تجربة عملية تقدم سبباً لضرورة التوقف عن شرب الـ ” كوكا كولا “

نشر، هوم ساينس، مقطع فيديو لإجراء تجربة صغيرة على المشروبات الغازية، كوكاكولا، وكوكاكولا زيرو، لإظهار وجود اختلاف مقلق لكميات السكر في كلا المنتجين.

وأظهرت النتائج وجود كمية صغيرة من السكر في عبوة، كوكاكولا زيرو، مقارنة بالكمية الكبيرة التي وجدت في عبوة كوكاكولا العادية.

وتبين المقارنة بين كمية السكر في عبوات كوكاكولا العادية، وكوكاكولا زيرو، وجود اختلاف كبير في مستوى السكر، الأمر الذي قد يرضي أصحاب الحمية الغذائية، ويخيف متناولي كوكاكولا العادية.

ويوضح الفيديو ظهور كتلة من المادة اللزجة بنية اللون، بعد غلي زجاجة من الكوكاكولا العادية، في حين لم تظهر إلا كمية صغيرة جدا من السكر، عند غلي زجاجة كوكاكولا زيرو مع التحريك مدة 20 دقيقة بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ما قد يفرح قلوب محاربي السكر.

تجدر الإشارة، إلى دخول المشروبات الغازية الخالية من السكر للشركة إلى محلات السوبر ماركت عام 2005، مع احتوائها على كميات منخفضة من السعرات الحرارية.

ووفقا لشركة كوكاكولا، تحوي مشروبات كوكاكولا العادية نحو 10.6 غرام من السكر في كل مل منها.

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