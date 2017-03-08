تشافي : فيراتي سيكون صفقة مثالية للبرسا

قال قائد فريق #برشلونة السابق، #تشافي_هرنانديز، إن لاعب وسط باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، سيكون صفقة رائعة للبرسا.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، أشار تشافي “أعتقد أنه يشبهني. سيبحث عن الكرة في آخر الملعب.. إنه ينظم اللعب.. إنه صغير الحجم مثلي، ولا يفقد الكرة مطلقا. إنه رائع. هو لاعب أحب أن أراه في برشلونة”.

ويرى لاعب السد القطري حاليا والذي قضى 17 عاما بالفريق الكتالوني أنه إذا كان برشلونة بمقدوره شراء لاعب ما فإن فيراتي سيكون الخيار الوحيد لأن النادي الكتالوني “ليس له الكثير من الاحتياجات”.

ورغم خسارة البرسا برباعية بيضاء في لقاء الذهاب أمام البي إس جي، في اللقاء الذي أقر فيه تشافي بتفوق الفريق الفرنسي، إلا أن القائد السابق للفريق الكتالوني أعرب عن ثقته في انتفاضة برشلونة.

وقال مازحاً: “أحلم كثيراً، أتخيل برشلونة يفوز برباعية بيضاء في الوقت الأصلي وخماسية بدون رد في الشوطين الإضافيين ولكن دون الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية، وإلا فأنا سأعاني كثيراً”.

وأقر تشافي، الذي يعد نفسه لأن يصبح مدرباً في المستقبل، إن “قيامه بتولي تدريب فريق برشلونة يمثل حلماً بالنسبة له، رغم أن تحقيقه لن يحدث على المدى القريب بل المتوسط”.

وأضاف لاعب الوسط المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً: “مازلت أفكر كلاعب أكثر من مدرب، الموسم المقبل سيكون الأخير لي كلاعب، بعدها سنرى ما سيحدث”.

وكان تشافي صرح في مقابلة لصحيفة “ليكيب” في السابق بأنه سيتبع أسلوباً هجومياً عندما يصبح مدرباً، مبيناً: “لا أفكر في الكرة بشكل آخر سوى الاستحواذ على اللعب، هذا ما أستمتع به، لا يعجبني الأسلوب الدفاعي بل الهجوم، والسيطرة”.

وأشاد تشافي بليونيل ميسي ولويس سواريز وأندريس إنييستا وسرجيو بوسكيتس، الذين وصفهم بالأساتذة في مراكزهم، وبجيرارد بيكيه الذي يراه الأفضل في العالم في مركزه. ( EFE )

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