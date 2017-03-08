تعرف على مشاكل ارتفاع ضغط الدم و طرق علاجها

يؤكد الكثير من الأطباء أن نمط الحياة غير الصحي وضغوط العمل اليومية أصبحت تؤثر بشكل ملحوظ على صحة الإنسان ومعدلات ضغط دمه.

ففي حين تعتبر العديد من المنظمات الصحية أن معدل ضغط دم الإنسان الطبيعي يجب ألا يتجاوز (80/120)، أشارت العديد من الدراسات والإحصاءات التي أجراها الخبراء في الولايات المتحدة أن معدلات ضغط الدم عند سكان أمريكا ارتفعت إلى (90/140) بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم ، الأمر الذي يعد مؤشرا خطيرا على صحة السكان هناك.

وعن الموضوع ذاته قال البروفيسور، يواخيم إرليش، الذي يشرف على العديد من حالات ارتفاع ضغط الدم: “بعد التجارب التي دامت لعدة شهور والتي خضع إليها أكثر من 290 مريضا، تبين لنا أن أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم هو النمط غير الصحي للحياة اليومية وطبيعة الأغذية التي يتناولها المرضى.. لقد أكدت التجارب أن التقليل من شرب الكحول والحرص على تناول الغذاء الصحي والإكثار من تناول الأغذية الطازجة التي تحتوي على اللحوم والخضار والفواكه بالإضافة إلى ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن، كلها عوامل تساعد على علاج مشاكل الضغط المرتفع عند الإنسان”.

أما خبير الصحة الألماني، ميخائيل ياتلر فقال: “إن التبرع بالدم 4 مرات في السنة له آثار إيجابية كثيرة للتخفيف من ارتفاع ضغط الدم عند المرضى الذين يعانون من تلك المشكلة، لقد بينت التجارب أن معدلات ضغط الدم انخفضت من 100/160 إلى 90/145 بعد التبرع بالدم، وحتى المصابون بالسمنة استفادوا من سحب الدم بشكل دوري”.

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