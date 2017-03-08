تقرير ” اليويفا ” يقصي برشلونة من دوري أبطال أوروبا

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (#يويفا) على موقعه الإلكتروني تقريرا استعرض من خلاله فرص الأندية الستة عشر في تجاوز عقبة الدور الثمن النهائي لبطولة #دوري_أبطال_أوروبا والعبور إلى محطة ربع النهائي ، مانحا نسبة مئوية في حظوظ كل فريق في التأهل للدور القادم بناء على النتائج المسجلة في لقاءات الذهاب.

و بدا واضحا من خلال تقرير “اليويفا ” أن الأندية التي خسرت مواجهات الذهاب بنتائج عريضة ، قد تبددت فرصها في التأهل للدور القادم ، ليبقى رهانها الأول هو تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل للبقاء في المنافسة القارية.

المواجهة الألمانية البرتغالية بين ناديا بروسيا دورتموند و بنفيكا ، فان الأفضلية تميل لصالح دورتموند بنسبة حددها ” اليويفا ” بـ 59.4% مقابل 40.6% لبنفيكا ، بعدما انتهت المواجهة الأولى بينهما في البرتغال بفوز غير مطمئن لبنفيكا بنتيجة هدف دون رد .

و في المواجهة الفرنسية الإسبانية بين ناديا باريس سان جيرمان وبرشلونة ، فقد حسم “اليويفا” ورقة الترشح لصالح الفريق الباريسي بعدما منحه نسبة 100% للتأهل للدور القادم ، مبددا بذلك أحلام “البارسا” في الفوز بالثلاثية الثالثة في تاريخه ، وذلك في أعقاب هزيمته على حديقة الأمراء برباعية نظيفة ، غير ان المعطيات والوقائع تشير إلى قدرة برشلونة في تسجيل خمسة أهداف في مرمى ضيفه الفرنسي ، غير أن طريقة لعبه المفتوح ستساعد الفرنسيين على هز شباكه مما يجعل انتصاره دون فائدة.

أما النزال الإيطالي البرتغالي بين ناديا يوفنتوس و بورتو ، فان الطريق يبدو معبدا لـ “البيانكونيري” لمواصلة المشوار نحو النهائي ، بعدما فاز العملاق الإيطالي في البرتغال بثنائية نظيفة ، مما جعل الاتحاد القاري يمنحه فرصة بنسبة 97.3% للتأهل مقابل 3.7% لزملاء الحارس ايكر كاسياس في تحقيق المفاجأة في قلب مدينة تورينو.

هذا وأبقى “اليويفا” حظوظ التأهل للدور الربع النهائي قائمة لطرفي المواجهة الإسبانية الإنكليزية بين ناديا إشبيلية وليستر سيتي ، رغم فوز أبناء الأندلس بنتيجة هدفين لهدف ، وهي النتيجة التي تمنح الفرصة للإسبان في التأهل للدور القادم ، وتبقي على آمال “الثعالب” في تداركها مما جعل الاتحاد القاري يمنح نادي إشبيلية نسبة 51.1% مقابل 48.9% لليستر سيتي.

كما حسم الاتحاد القاري هوية المتأهل في المواجهة الإسبانية والألمانية بين ناديا أتلتيكو مدريد و باير ليفركوزن ، بعدما منح “الروخي بلانكوس” نسبة 96.6% مقابل 3.4 % للفريق الألماني بعدما نجح “الهنود الحمر” في العودة من ألمانيا بفوز عريض قوامه أربعة أهداف مقابل هدفين.

أما المواجهة الإنكليزية الفرنسية بين أثرياء أوروبا نادي مانشستر سيتي ومضيفه نادي موناكو ، فقد أبقى “اليويفا” على حظوظ كلا الفريقين مع أفضلية نسبية لـ “السيتي ” بنسبة بلغت 60% مقابل 40 % لفريق الإمارة ، إذ جاءت هذه الأفضلية لـ “السيتزن ” بعد الفوز العسير في مانشستر بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ، حيث أكدت الحالات المشابهة في البطولة ، ان الفريق الذي يدخل مرماه خمسة أهداف لا لن يكون قادراً على التأهل ، غير ان الفريق الذي يسجل خارج دياره ثلاثة أهداف بإمكانه قلب الطاولة على منافسه خاصة ان فوزه بثنائية نظيفة يمنحه تأشيرة البقاء في البطولة.

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