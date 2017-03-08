جدارية ضخمة لمارادونا في نابولي احياء لذكرى لقب الدوري الايطالي

احيت مدينة #نابولي الايطالي ذكرى اللقب الاول للدوري المحلي الذي احرزه ناديها في العام 1987، بجدارية ضخمة للنجم الارجنتيني #دييغو_مارادونا الذي صنع امجاد الفريق خلال تلك الحقبة.

وارتفعت الجدارية التي نفذها أحد الفنانين المتحدرين من المدينة على الواجهة الجانبية لمجموعة مبان مرتفع في حي سان جيوفاني تيدوشيو الشعبي. ويظهر مارادونا في الجدارية التي طغى عليها اللون الاسود، ملتحيا وهو يرمق المدينة بنظرة حادة ثاقبة.

ويعد اللاعب الارجنتيني الذي يبلغ من العمر 56 عاما، بمثابة معبود الجماهير في المدينة منذ دفاعه عن ألوان النادي خلال الفترة الممتدة بين العامين 1984 و1991. وأدى اللاعب الدور الاساسي في احراز نابولي لقب الدوري الايطالي في أيار/مايو 1987، وذلك للمرة الاولى بعد مرور 61 عاما على تأسيس النادي.

وقال ماريو (49 عاما) وهو احد المقيمين في الحي، لوكالة فرانس برس “عندما وصل مارادونا الى نابولي، كنت في السادسة عشرة من العمر. كنت مشجعا متعصبا لنابولي وسعيدا جدا بانضمامه الينا”.

اما جيوسيبي وهو بحار سابق، فقال ان مارادونا “بالنسبة الي هو أفضل لاعب في التاريخ. في نابولي الآن ننظر اليه كقديس”، منتقدا في الوقت نفسه اسلوب حياته الصاخب الذي طبعته في مراحل عدة، محاولات التهرب الضريبي وتعاطي المخدرات. ( AFP )

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