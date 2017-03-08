جماهير آرسنال لفينغر : كفى .. حان وقت الرحيل

تظاهر 400 مشجع أمام ملعب #الإمارات (معقل #آرسنال الإنكليزي)، امس الثلاثاء للمطالبة برحيل مدرب “الغانرز” آرسين فينغر.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها “ارحل فينغر”، “لا لتمديد العقد”، “كفى، حان وقت الرحيل”، “لكل قصة نهائية، مع السلامة آرسين”.

وقاد فينغر آرسنال لـ20 عاماً توج خلالها الفريق بلقب البريميير ليغ 3 مرات وكأس إنكلترا 6 مرات وكأس الاتحاد 6 مرات، فضلاً عن وصوله لنهائي دوري الابطال.

وخسر آرسنال في ذهاب دوري الأبطال على ملعب أليانز أرينا 5-1 من بايرن كما خسر في مباراة الإياب بالنتيجة ذاتها ، ويحتل المركز الخامس في البريميير ليغ الذي لم يتوج بلقبه منذ 2003-2004. ( EFE )

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