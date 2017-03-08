حيدر العبادي : لن نتردد في ضرب مواقع الإرهاب في سوريا

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء 8 مارس/آذار أن بلاده لن تتردد بضرب مواقع الإرهاب في دول الجوار (سوريا).

وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي في مدينة السليمانية أنه يحترم سيادة الدول وأنه حصل على موافقة سوريا (النظام) على ضرب أهداف في أرضها، “مع احترامي لسيادة الدول الأخرى، لن أتردد بضرب مواقع إرهاب في دول مجاورة تهدد داخل العراق”، إن “المرة الأخيرة التي اسُتهدفت فيها مواقع الإرهاب في سوريا، لأنه كان هناك إرهابيون يرسلون سيارات مفخخة إلى بغداد للقيام بأعمال إرهابية”، داعيا دول المنطقة إلى “المزيد من التعاون للقضاء على الإرهاب”.

وكان العبادي قد أعلن في الـ24 من فبراير/شباط عن أول ضربة جوية عراقية داخل الأراضي السورية حيث جرى استهداف مواقع لداعش ردا على هجمات تفجيرية في بغداد. (RT)

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