رقم قياسي جديد لميسي في الدوري الإسباني يتخطى به مدريدي سابق

واصل النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي مهاجم #برشلونة الإسباني هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية مع الفريق الكتالوني، وهذه المرة نجح البرغوث في تحطيم رقم قياسي جديد كان بحوزة لاعب مدريدي سابق.

فبعد خوضه المباراة الأخيرة أمام سيلتا فيغو في المرحلة السادسة والعشرين من الليغا، بات البرغوث الأرجنتيني أكثر لاعب أجنبي يخوض مباريات في الدوري الإسباني مع نفس الفريق.

وبحسب إحصائية نشرتها صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن ميسي خاض أمام سيلتا فيغو مباراته رقم 371 في الليغا الإسبانية، ليتفوق بذلك على المدافع البرازيلي الشهير روبيرتو كارلوس لاعب ريال مدريد السابق، والذي خاض 370 مع مباراة مع الفريق الملكي في الليغا.

واحتل المركز الثالث لاعب برازيلي آخر هو ماورو سيلفا لاعب ديبوريتفو لاكرونيا والذي خاض 369 مباراة في الليغا مع لاكرونيا.

وتطرقت الصحيفة الكاتالونية إلى أرقام ميسي هذا الموسم، حيث يتصدر البرغوث قائمة الهدافين في الليغا هذا الموسم برصيد 23 هدفا في 23 مباراة خاضها مع برشلونة.

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني، حيث سجل 335 هدفًا في 371 مباراة خاضها مع برشلونة في المسابقة.

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