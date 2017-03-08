رونالد يعيش أسوأ مواسمه مع ريال مدريد على المستوى الأوروبي

تؤكد الأرقام أنّ النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مهاجم #ريال_مدريد الإسباني، يقدم أسوأ مواسمه على المستوى الأوروبي مع النادي الملكي منذ انتقاله إليه عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

و سلطت صحيفة “أس” الإسبانية الضوء على أرقام الدون هذا الموسم، حيث خاض 720 دقيقة هذا الموسم، بدوري الأبطال، سجّل فيها هدفين فقط، أي بمعدل هدف واحد كل 315 دقيقة، وهو أسوأ رقم لكريستيانو رونالدو، أوروبيا منذ الانضمام للفريق الملكي.

وطبقا لأرقام الصحيفة المقربة من النادي الملكي فإن رونالدو سجَّل في أول موسم له مع ريال مدريد، 7 أهداف في 450 دقيقة خاضها مع الفريق.

وفي موسمه الثاني سجل رونالدو 6 أهداف في 1021 دقيقة وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، بينما سجّل في ثالث موسم له خلال 900 دقيقة 10 أهداف.

وسجل رونالد، في موسمه الرابع مع ريال مدريد، 12 هدفًا في 1080 دقيقة، وفي خامس مواسمه، سجل 17 هدفًا، في 993 دقيقة.

وسجل رونالدو هذا الموسم حتى الآن 10 أهداف في 1065 دقيقة، أما الموسم الماضي، فقد سجل 16 هدفًا في 1109 دقائق، محققًا اللقب مرتين، كان خلالهما هداف البطولة.

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