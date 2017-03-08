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سلاف فواخرجي : القيادة المصرية أخذت السوريين بالحضن و لم تضعهم في مخيمات ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, طافشين 2 تعليقان

سلاف فواخرجي : الشعب المصري حضن الشعب السوري و لم يضعه في مخيمات ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. blacktaho
    مارس 8, 2017 , 6:20 م في 6:20 م

    شوف شوف مين عم يحكي وبنظر على العالم حكومة الشعب المصري يلي بدافعي عنها من ثلاث سنوات منعت السوريين من دخول اراضيها بدون موافقة امنية من النظام بحجة تاشيرة الزيارة لان السيسي فيها ولو كان مرسي لما تجرأتي وبعدين دول الخليج ايضا لم تضع السوريين الزائرين على اراضيها في مخيمات وتركيا استضافة 3 ملايين سوري والبعض منهم من يسكنون في مخيمات هي افضل بمئة مرة بيوتهم عند النظام ولكن هل سئلتي نفسك لماذا نظامك شرد وقتل شعبه وجعلهم يسكنون بمخيمات تمتدحين مصر لانها لم تضع السوريين في مخيمات لماذا هم بمخيمات وانتي وامثالك حثالة بشار الفسد تعيشون في بيوتكم الستي انتي وامثالك من جعل هذا المجرم يشرد شعبه

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  2. عبدو
    مارس 8, 2017 , 7:03 م في 7:03 م

    أصل فمصر مفيش مكان غير الحضن هههه

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