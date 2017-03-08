طائرة أردنية تعود بعد ساعة من إقلاعها بسبب ” ميكروويف “

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية بعد حوالي ساعة من إقلاعها إلى مطار الملكة علياء الدولي بسبب عطل فني بسيط.

وقال البيان الصادر عن شركة الخطوط الجوية الأردنية بحسب ما نقلت صحيفة الرأي اليوم ، إن “عودة الطائرة التي كانت متجهة من عمان إلى الدوحة فجر الامس بعد حوالي ساعة من إقلاعها كان بسبب عطل فني بسيط في الفرن الموجود على متن الطائرة والمخصص لتسخين وجبات الطعام التي تقدم للمسافرين”.

وأوضح البيان أن “قائد الطائرة وهي من نوع أيرباص 319، قرر العودة بها إلى مطار الملكة علياء الدولي (جنوب عمان) كإجراء إحترازي حرصا على سلامة المسافرين والطائرة التي تضعها الملكية الأردنية أولوية قصوى في عملياتها التشغيلية”.

كما ذكر البيان أن المسافرين البالغ عددهم 87 راكبا “وصلوا صباح الثلاثاء إلى الدوحة على متن طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها”.

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